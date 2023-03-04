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Горячих Андрей Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Горячих Корнило Козмин

Мать: Горячих Фёкла Антонова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Устиния Андреевна

Мать ребёнка: Горячих Домна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Афимия Андреевна

Мать ребёнка: Горячих Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Домна

Смерть
После 1816
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