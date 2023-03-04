Горячих Андрей Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Горячих Корнило Козмин
Мать: Горячих Фёкла Антонова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Устиния Андреевна
Мать ребёнка: Горячих Домна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Афимия Андреевна
Мать ребёнка: Горячих Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Домна
Смерть
После 1816