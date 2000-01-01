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Горячих Прокоп Корнилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Горячих Корнило Козмин

Мать: Горячих Фёкла Антонова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Горячих Прокоп Прокопивич

Мать ребёнка: Горячих Параскева Власова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Горячих Андрей Прокопивич

Мать ребёнка: Горячих Параскева Власова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Параскева Власова

Смерть
После 1816
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