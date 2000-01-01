Горячих Прокоп Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Горячих Корнило Козмин
Мать: Горячих Фёкла Антонова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Горячих Прокоп Прокопивич
Мать ребёнка: Горячих Параскева Власова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Горячих Андрей Прокопивич
Мать ребёнка: Горячих Параскева Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816