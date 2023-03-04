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Горячих Ирина Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Горячих Антон Козмин

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Козмина

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Горячих Корнило Козмин

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячих Козма Ефимович

Смерть
1784