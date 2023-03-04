Горячих Ирина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Горячих Антон Козмин
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Козмина
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784