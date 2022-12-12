Горячих Козма Ефимович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Горячих Ефим Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Горячих Антон Козмин
Мать ребёнка: Горячих Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Козмина
Мать ребёнка: Горячих Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Горячих Ирина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Ирина Семёнова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795