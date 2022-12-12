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Горячих Козма Ефимович

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Место рождения

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Горячих Ефим Моисеевич

Мать: не указана

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Горячих Антон Козмин

Мать ребёнка: Горячих Ирина Семёнова

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Козмина

Мать ребёнка: Горячих Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Горячих Корнило Козмин

Мать ребёнка: Горячих Ирина Семёнова

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Ирина Семёнова

Место жительства
Неизвестно
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
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