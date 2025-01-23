Тетушкин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 02.08.1914
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.08.1914
Отец: Тетушкин Иван
Мать: Тётушкина Анастасия
Рождение ребёнка
29.12.1937
Сын: Тетушкин Алексей
Мать ребёнка: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета
Рождение ребёнка
17.03.1943
Дочь: Типухина (Тетушкина) Нина
Мать ребёнка: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.03.1946
Дочь: Казакова (Тетушкина) Любовь
Мать ребёнка: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета
Рождение ребёнка
07.09.1948
Сын: Тетушкин Николай
Мать ребёнка: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета
Рождение ребёнка
12.07.1954
Дочь: Шатунова (Тетушкина) Тамара
Мать ребёнка: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета
Смерть
1995