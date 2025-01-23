Тетушкин Андрей Около 02.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тетушкин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 02.08.1914

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.08.1914

Отец: Тетушкин Иван

Мать: Тётушкина Анастасия

Рождение ребёнка
29.12.1937

Сын: Тетушкин Алексей

Мать ребёнка: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета

Рождение ребёнка
17.03.1943

Дочь: Типухина (Тетушкина) Нина

Мать ребёнка: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.03.1946

Дочь: Казакова (Тетушкина) Любовь

Мать ребёнка: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета

Рождение ребёнка
07.09.1948

Сын: Тетушкин Николай

Мать ребёнка: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета

Рождение ребёнка
12.07.1954

Дочь: Шатунова (Тетушкина) Тамара

Мать ребёнка: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета

Смерть
1995

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