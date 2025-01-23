Типухина (Тетушкина) Нина 17.03.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухина (Тетушкина) Нина

Место рождения

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

17.03.1943

Дата смерти

31.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1943

Отец: Тетушкин Андрей

Мать: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.05.1969

Дочь: Прудниченко (Типухина) Елена

Отец ребёнка: Типухин Иннокентий

Рождение ребёнка
04.04.1971

Сын: Типухин Александр

Отец ребёнка: Типухин Иннокентий

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.06.1972

Дочь: Клюненкова (Типухина) Светлана

Отец ребёнка: Типухин Иннокентий

Рождение ребёнка
08.04.1977

Дочь: Брюханова (Типухина) Полина

Отец ребёнка: Типухин Иннокентий

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.02.1979

Дочь: (Типухина) Елизавета

Отец ребёнка: Типухин Иннокентий

Рождение ребёнка
12.02.1981

Сын: Типухин Тимофей

Отец ребёнка: Типухин Иннокентий

Смерть
31.08.1991

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