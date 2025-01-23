Типухина (Тетушкина) Нина
Место рождения
Дата рождения17.03.1943
Дата смерти31.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1943
Отец: Тетушкин Андрей
Рождение ребёнка
31.05.1969
Дочь: Прудниченко (Типухина) Елена
Отец ребёнка: Типухин Иннокентий
Рождение ребёнка
04.04.1971
Сын: Типухин Александр
Отец ребёнка: Типухин Иннокентий
Рождение ребёнка
06.06.1972
Дочь: Клюненкова (Типухина) Светлана
Отец ребёнка: Типухин Иннокентий
Рождение ребёнка
08.04.1977
Дочь: Брюханова (Типухина) Полина
Отец ребёнка: Типухин Иннокентий
Рождение ребёнка
19.02.1979
Дочь: (Типухина) Елизавета
Отец ребёнка: Типухин Иннокентий
Рождение ребёнка
12.02.1981
Сын: Типухин Тимофей
Отец ребёнка: Типухин Иннокентий
Смерть
31.08.1991