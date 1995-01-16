Тетушкина (Зелепухина) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 11.09.1911
Дата смерти16.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1937
Сын: Тетушкин Алексей
Отец ребёнка: Тетушкин Андрей
Рождение ребёнка
17.03.1943
Дочь: Типухина (Тетушкина) Нина
Отец ребёнка: Тетушкин Андрей
Рождение ребёнка
13.03.1946
Дочь: Казакова (Тетушкина) Любовь
Отец ребёнка: Тетушкин Андрей
Рождение ребёнка
07.09.1948
Сын: Тетушкин Николай
Отец ребёнка: Тетушкин Андрей
Рождение ребёнка
12.07.1954
Дочь: Шатунова (Тетушкина) Тамара
Отец ребёнка: Тетушкин Андрей
Смерть
16.01.1995
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно