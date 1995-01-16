Тетушкина (Зелепухина) Елизавета Около 11.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тетушкина (Зелепухина) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 11.09.1911

Дата смерти

16.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1937

Сын: Тетушкин Алексей

Отец ребёнка: Тетушкин Андрей

Рождение ребёнка
17.03.1943

Дочь: Типухина (Тетушкина) Нина

Отец ребёнка: Тетушкин Андрей

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.03.1946

Дочь: Казакова (Тетушкина) Любовь

Отец ребёнка: Тетушкин Андрей

Рождение ребёнка
07.09.1948

Сын: Тетушкин Николай

Отец ребёнка: Тетушкин Андрей

Рождение ребёнка
12.07.1954

Дочь: Шатунова (Тетушкина) Тамара

Отец ребёнка: Тетушкин Андрей

Смерть
16.01.1995
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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