Тётушкина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тетушкин Иван
Рождение ребёнка
1902
Сын: Тётушкин Сергей
Отец ребёнка: Тетушкин Иван
Иркутская обл., Зиминский р-н
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich)
Отец ребёнка: Тетушкин Иван
Рождение ребёнка
Около 02.08.1914
Сын: Тетушкин Андрей
Отец ребёнка: Тетушкин Иван
Смерть
Неизвестно