Тётушкина Анастасия 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тётушкина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетушкин Иван

Рождение ребёнка
1902

Сын: Тётушкин Сергей

Отец ребёнка: Тетушкин Иван

Иркутская обл., Зиминский р-н
Рождение ребёнка
1911

Сын: Тетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich)

Отец ребёнка: Тетушкин Иван

Рождение ребёнка
Около 02.08.1914

Сын: Тетушкин Андрей

Отец ребёнка: Тетушкин Иван

Смерть
Неизвестно

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