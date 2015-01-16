Тетушкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1937
Дата смерти16.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1937
Отец: Тетушкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тётушкина (Боброва) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тётушкина Надежда
Развод
Неизвестно
Жена: Тётушкина (Боброва) Анна
Рождение ребёнка
29.06.1965
Дочь: Ковалева (Тетушкина) Татьяна
Мать ребёнка: Тётушкина (Боброва) Анна
Рождение ребёнка
20.10.1966
Дочь: Иванова (Тетушкина) Светлана
Мать ребёнка: Тётушкина (Боброва) Анна
Рождение ребёнка
26.09.1968
Сын: Тетушкин Вечяслав
Мать ребёнка: Тётушкина (Боброва) Анна
Рождение ребёнка
21.05.1971
Сын: Тетушкин Олег
Мать ребёнка: Тётушкина (Боброва) Анна
Смерть
16.01.2015