Тетушкин Алексей 29.12.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТетушкин Алексей

Тетушкин Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1937

Дата смерти

16.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1937

Отец: Тетушкин Андрей

Мать: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тётушкина (Боброва) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тётушкина Надежда

Развод
Неизвестно

Жена: Тётушкина (Боброва) Анна

Рождение ребёнка
29.06.1965

Дочь: Ковалева (Тетушкина) Татьяна

Мать ребёнка: Тётушкина (Боброва) Анна

Рождение ребёнка
20.10.1966

Дочь: Иванова (Тетушкина) Светлана

Мать ребёнка: Тётушкина (Боброва) Анна

Рождение ребёнка
26.09.1968

Сын: Тетушкин Вечяслав

Мать ребёнка: Тётушкина (Боброва) Анна

Рождение ребёнка
21.05.1971

Сын: Тетушкин Олег

Мать ребёнка: Тётушкина (Боброва) Анна

Смерть
16.01.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.