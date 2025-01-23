Тётушкина (Боброва) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тетушкин Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Тетушкин Алексей
Рождение ребёнка
29.06.1965
Дочь: Ковалева (Тетушкина) Татьяна
Отец ребёнка: Тетушкин Алексей
Рождение ребёнка
20.10.1966
Дочь: Иванова (Тетушкина) Светлана
Отец ребёнка: Тетушкин Алексей
Рождение ребёнка
26.09.1968
Сын: Тетушкин Вечяслав
Отец ребёнка: Тетушкин Алексей
Рождение ребёнка
21.05.1971
Сын: Тетушкин Олег
Отец ребёнка: Тетушкин Алексей
Смерть
2020