Тетушкин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тетушкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тётушкина Анастасия

Рождение ребёнка
1902

Сын: Тётушкин Сергей

Мать ребёнка: Тётушкина Анастасия

Иркутская обл., Зиминский р-н
Рождение ребёнка
1911

Сын: Тетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich)

Мать ребёнка: Тётушкина Анастасия

Рождение ребёнка
Около 02.08.1914

Сын: Тетушкин Андрей

Мать ребёнка: Тётушкина Анастасия

Смерть
Неизвестно

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