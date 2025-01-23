Тетушкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тётушкина Анастасия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Тётушкин Сергей
Мать ребёнка: Тётушкина Анастасия
Иркутская обл., Зиминский р-н
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich)
Мать ребёнка: Тётушкина Анастасия
Рождение ребёнка
Около 02.08.1914
Сын: Тетушкин Андрей
Мать ребёнка: Тётушкина Анастасия
Смерть
Неизвестно