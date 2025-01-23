Шатунова (Тетушкина) Тамара 12.07.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шатунова (Тетушкина) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1954

Отец: Тетушкин Андрей

Мать: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Михаил

Рождение ребёнка
27.01.1977

Сын: Шатунов Дмитрий

Отец ребёнка: Шатунов Михаил

Рождение ребёнка
24.09.1979

Сын: Шатунов Евгений

Отец ребёнка: Шатунов Михаил

Рождение ребёнка
16.11.1987

Дочь: (Шатунова) Ольга

Отец ребёнка: Шатунов Михаил

Рождение ребёнка
16.11.1987

Дочь: (Шатунова) Ирина

Отец ребёнка: Шатунов Михаил

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