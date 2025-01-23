Шатунова (Тетушкина) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1954
Отец: Тетушкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатунов Михаил
Рождение ребёнка
27.01.1977
Сын: Шатунов Дмитрий
Отец ребёнка: Шатунов Михаил
Рождение ребёнка
24.09.1979
Сын: Шатунов Евгений
Отец ребёнка: Шатунов Михаил
Рождение ребёнка
16.11.1987
Дочь: (Шатунова) Ольга
Отец ребёнка: Шатунов Михаил
Рождение ребёнка
16.11.1987
Дочь: (Шатунова) Ирина
Отец ребёнка: Шатунов Михаил