Казакова (Тетушкина) Любовь 13.03.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казакова (Тетушкина) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1946

Дата смерти

08.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1946

Отец: Тетушкин Андрей

Мать: Тетушкина (Зелепухина) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Владимир

Рождение ребёнка
07.03.1963

Дочь: Вережникова (Казакова) Полина

Отец ребёнка: Казаков Владимир

Рождение ребёнка
26.07.1966

Сын: Казаков Андрей

Отец ребёнка: Казаков Владимир

Рождение ребёнка
19.03.1973

Дочь: Мажаева (Казакова) Тамара

Отец ребёнка: Казаков Владимир

Смерть
08.03.2019

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