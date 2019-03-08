Казакова (Тетушкина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1946
Дата смерти08.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1946
Отец: Тетушкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Владимир
Рождение ребёнка
07.03.1963
Дочь: Вережникова (Казакова) Полина
Отец ребёнка: Казаков Владимир
Рождение ребёнка
26.07.1966
Сын: Казаков Андрей
Отец ребёнка: Казаков Владимир
Рождение ребёнка
19.03.1973
Дочь: Мажаева (Казакова) Тамара
Отец ребёнка: Казаков Владимир
Смерть
08.03.2019