Смирнов Николай Леонидович
Место рождения
Дата рождения07.05.1883 ст.
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1883 ст.
Крещение
10.05.1883 ст.
Самара, Спасо-Вознесенский Кафедральный собор Крестные: г. Самары мещанин Константин Абрамов Равкинъ, крестьянка девица Саратовской губ.,Балашовского уезда, села Муравьи Екатерина Евстигнеева Зыки... Показать все
Бракосочетание
08.09.1903 ст.
Жена: Мясникова Анна Ивановна
Николаевская церковь поручители по невесте самарский мещанин Сергей Иванов Поливанов и мещанин г. Воронежа Владимир Васильев Быстров, по жениху самарские мещане Григорий и Михаил Леонидовы Смирновы
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.?.1910 ст.
Сын: Смирнов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Смирнов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1918
Дочь: Смирнова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна
Крестные: гражданин Симбирской губ., Алатырского уезда, села Промзино Городище Петр Яковлев Рубайкин и гражданка г. Бузулук Елизавета ..... Мясникова Николаевская церковь при ст. Бузулук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна
Смерть
После 1940