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Смирнов Николай Леонидович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.05.1883 ст.

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1883 ст.

Отец: Смирнов Леонид Николаевич

Мать: Смирнова Елизавета Степановна

Самара, Самара, Самарская область
Крещение
10.05.1883 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Самара, Спасо-Вознесенский Кафедральный собор Крестные: г. Самары мещанин Константин Абрамов Равкинъ, крестьянка девица Саратовской губ.,Балашовского уезда, села Муравьи Екатерина Евстигнеева Зыки... Показать все
Бракосочетание
08.09.1903 ст.

Жена: Мясникова Анна Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Николаевская церковь поручители по невесте самарский мещанин Сергей Иванов Поливанов и мещанин г. Воронежа Владимир Васильев Быстров, по жениху самарские мещане Григорий и Михаил Леонидовы Смирновы
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.?.1910 ст.

Сын: Смирнов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Смирнов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.03.1918

Дочь: Смирнова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Крестные: гражданин Симбирской губ., Алатырского уезда, села Промзино Городище Петр Яковлев Рубайкин и гражданка г. Бузулук Елизавета ..... Мясникова Николаевская церковь при ст. Бузулук
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Мясникова Анна Ивановна

Смерть
После 1940
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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