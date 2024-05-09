Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна
Место рождения
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1857
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
1860
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1866
Рождение ребёнка
1869
Крещение
19.10.1870 ст.
Крестные: Самарской 2-ой гильдии купец Степан Кузьмин Ширреръ, самарская купеческая сноха Варвара Николаева Смирнова Спасо-Вознесенский кафедральный собор г. Самара
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.
Дочь: Смирнова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич
Смерть
Неизвестно