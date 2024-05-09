Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Около 1857

Муж: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Смирнов (Перельман) Михаил (Шолом) Леонидович

Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Рубейкина (Перельман) Александра Леонидовна

Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Смирнов (Перельман) Николай (1) Леонидович

Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Смирнов (Перельман) Петр Леонидович

Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Смирнова (Перельман) Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Крещение
19.10.1870 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестные: Самарской 2-ой гильдии купец Степан Кузьмин Ширреръ, самарская купеческая сноха Варвара Николаева Смирнова Спасо-Вознесенский кафедральный собор г. Самара
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.

Сын: Смирнов Григорий Леонидович

Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.

Дочь: Смирнова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.

Сын: Смирнов Николай Леонидович

Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Смирнов Михаил Леонидов

Отец ребёнка: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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