Смирнов (Перельман) Михаил (Шолом) Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Евфимова (Смирнова) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева
Сын: Смирнов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева
Сын: Смирнов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева
Дочь: (Смирнова) Елена Михайлова
Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева
Дочь: (Смирнова) Зинаида Михайлова
Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева
Сын: Смирнов Иван (Иоанн) Михайлов
Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева
Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева
Дочь: (Смирнова) Александра Михайлова
Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева
Дочь: (Смирнова) Вера Михайлова
Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева