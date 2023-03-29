Смирнов (Перельман) Михаил (Шолом) Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов (Перельман) Михаил (Шолом) Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Мать: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Бракосочетание
24.04.1877 ст.

Жена: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева

Самара, Самара, Самарская область
Свидетели: по жениху: самарские мещане Федор Семенов (?) Семенов (?) и Петр Иванов Борисов. По невесте: сергиевский мещанин Иван Осипов Кукинес (?) и самарский мещанин Петр О...уев Троицкая церковь
Рождение ребёнка
15.03.1878 ст.

Дочь: Евфимова (Смирнова) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1879

Сын: Смирнов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1881 ст.

Сын: Смирнов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1882

Дочь: (Смирнова) Елена Михайлова

Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева

Рождение ребёнка
27.12.1882

Дочь: (Смирнова) Зинаида Михайлова

Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1897 ст.

Сын: Смирнов Иван (Иоанн) Михайлов

Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева

Самара, Самара, Самарская область
Крестные: крестьянин села Коровина Ставропольского уезда Стефан Евдокимов Дьяконов и самарская мещанка Мария Иванова Смирнова Самара, Троицкая церковь
Рождение ребёнка
21.05.1897 ст.

Сын: Смирнов Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева

Самара, Самара, Самарская область
Крестные: самарский мещанин Николай Савельев Копылов и крестьянка села Бармы Александра Данилова Онучкина Самара, Троицкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.

Дочь: (Смирнова) Александра Михайлова

Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева

Самара, Самара, Самарская область
Крестные: запасной рядовой Михаил Ананьев Искварин и села Промзино крестьянка Александра Леонидова Рубейкина Самара, Троицкая церковь 24 мар 1900
Рождение ребёнка
13.09.1903 ст.

Дочь: (Смирнова) Вера Михайлова

Мать ребёнка: Смирнова (Корабельщикова) Мария Сысоева

Крестные: крестьянин Сам.губернии Бузулукского уезда, Виловатовского уезда и села Андрей Петров Саблин и бузулуцкая мещанка Анна Иванова Смирнова Самара, Покровская церковь 16 сен 1903
Смерть
Неизвестно

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