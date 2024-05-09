Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

07.10.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Перельман Шолом

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастор (Смирнова) Анна Леонидова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Около 1857

Жена: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Смирнов (Перельман) Михаил (Шолом) Леонидович

Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Рубейкина (Перельман) Александра Леонидовна

Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Смирнов (Перельман) Николай (1) Леонидович

Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Смирнов (Перельман) Петр Леонидович

Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Смирнова (Перельман) Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Крещение
19.10.1870 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестные: Бузулуцкий 2-ой гильдии купец Николай Федоров Дунаев, самарская купеческая жена Анна Александровна Мирреръ Спасо-Вознесенский кафедральный собор г. Самара
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.

Сын: Смирнов Григорий Леонидович

Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.

Дочь: Смирнова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.

Сын: Смирнов Николай Леонидович

Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Смирнов Михаил Леонидов

Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
07.10.1905 ст.
Самара, Самара, Самарская область
от паралича

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