Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смерти07.10.1905 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Перельман Шолом
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастор (Смирнова) Анна Леонидова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 1857
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
1860
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1866
Рождение ребёнка
1869
Крещение
19.10.1870 ст.
Крестные: Бузулуцкий 2-ой гильдии купец Николай Федоров Дунаев, самарская купеческая жена Анна Александровна Мирреръ Спасо-Вознесенский кафедральный собор г. Самара
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.
Сын: Смирнов Григорий Леонидович
Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна
Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.
Дочь: Смирнова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.
Сын: Смирнов Николай Леонидович
Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна
Смерть
07.10.1905 ст.
от паралича