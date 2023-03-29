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Смирнова Елена Леонидовна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

12.04.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1879 ст.

Отец: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич

Мать: Смирнова (Перельман) Елизавета (Сара) Степановна

Самара, Самара, Самарская область
Крещение
15.04.1879 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестные: Владимирский мещанин Василий Николаев Берючкин (?), Самарская мещанская девица Нина Леонидова Пастырей 15 апр 1879 Самара, Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно

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