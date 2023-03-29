Смирнова Елена Леонидовна
Место рождения
Дата рождения12.04.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1879 ст.
Отец: Смирнов (Перельман) Леонид (Ерма Шаломов) Николаевич
Крещение
15.04.1879 ст.
Крестные: Владимирский мещанин Василий Николаев Берючкин (?), Самарская мещанская девица Нина Леонидова Пастырей 15 апр 1879 Самара, Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно