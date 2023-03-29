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Смирнов Михаил Николаевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

24.10.1904 ст.

Дата смерти

Около ?.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1904 ст.

Отец: Смирнов Николай Леонидович

Мать: Смирнова (Мясникова) Анна Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Крещение
27.10.1904 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестные: Смоленской губ., Вяземского уезда, Городищенской волости, д. Самойлова кр. Иван Михайлов Райков и г. Бузулука мещанская девица Александра Иванова Мясникова 27 окт 1904 Самара, Покровская ц... Показать все
Смерть
Около ?.06.1982
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

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