Мясникова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясникова Анна Ивановна

Мясникова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

13.01.1884 ст.

Дата смерти

После 1980

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1884 ст.

Отец: Мясников Иван Петров

Мать: Мясникова Анастасия Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
08.09.1903 ст.

Муж: Смирнов Николай Леонидович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Николаевская церковь поручители по невесте самарский мещанин Сергей Иванов Поливанов и мещанин г. Воронежа Владимир Васильев Быстров, по жениху самарские мещане Григорий и Михаил Леонидовы Смирновы
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.?.1910 ст.

Сын: Смирнов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Смирнов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.03.1918

Дочь: Смирнова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Крестные: гражданин Симбирской губ., Алатырского уезда, села Промзино Городище Петр Яковлев Рубайкин и гражданка г. Бузулук Елизавета ..... Мясникова Николаевская церковь при ст. Бузулук
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович

Смерть
После 1980
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close