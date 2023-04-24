Мясникова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.01.1884 ст.
Дата смертиПосле 1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1884 ст.
Отец: Мясников Иван Петров
Бракосочетание
08.09.1903 ст.
Николаевская церковь поручители по невесте самарский мещанин Сергей Иванов Поливанов и мещанин г. Воронежа Владимир Васильев Быстров, по жениху самарские мещане Григорий и Михаил Леонидовы Смирновы
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович
Рождение ребёнка
21.?.1910 ст.
Сын: Смирнов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Смирнов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович
Рождение ребёнка
12.03.1918
Дочь: Смирнова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович
Крестные: гражданин Симбирской губ., Алатырского уезда, села Промзино Городище Петр Яковлев Рубайкин и гражданка г. Бузулук Елизавета ..... Мясникова Николаевская церковь при ст. Бузулук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Леонидович
Смерть
После 1980