Кабиров Соруретдин Габделкабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Габделкабир Рустамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кабиров Валижян Соруретдинович

Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Батыршина Саимя Соруретдиновна

Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Рождение ребёнка
29.12.1905

Сын: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1911

Сын: Кабиров Хасанжан Соруретдинович

Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кабиров Юсуф Соруретдинович

Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Фахимя Соруретдиновна

Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1948
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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