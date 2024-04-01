Кабиров Соруретдин Габделкабирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1948
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Габделкабир Рустамович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кабиров Валижян Соруретдинович
Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Батыршина Саимя Соруретдиновна
Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна
Рождение ребёнка
29.12.1905
Сын: Кабиров Галимзян Соруретдинович
Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна
Рождение ребёнка
02.01.1911
Сын: Кабиров Хасанжан Соруретдинович
Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кабиров Юсуф Соруретдинович
Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Фахимя Соруретдиновна
Мать ребёнка: Кабирова Бибигайша Хусаиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1948