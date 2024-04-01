Кабирова Бибигайша Хусаиновна
Место рожденияТатарстан, Чермышанский р-н, д. Кармышево
Дата рождения1873
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кабиров Валижян Соруретдинович
Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Батыршина Саимя Соруретдиновна
Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович
Рождение ребёнка
29.12.1905
Сын: Кабиров Галимзян Соруретдинович
Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович
Рождение ребёнка
02.01.1911
Сын: Кабиров Хасанжан Соруретдинович
Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кабиров Юсуф Соруретдинович
Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Фахимя Соруретдиновна
Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1951