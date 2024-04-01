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Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Место рождения

Татарстан, Чермышанский р-н, д. Кармышево

Дата рождения

1873

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарстан, Чермышанский р-н, д. Кармышево
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кабиров Валижян Соруретдинович

Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Батыршина Саимя Соруретдиновна

Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Рождение ребёнка
29.12.1905

Сын: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1911

Сын: Кабиров Хасанжан Соруретдинович

Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кабиров Юсуф Соруретдинович

Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Фахимя Соруретдиновна

Отец ребёнка: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1951
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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