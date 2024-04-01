Кабиров Юсуф Соруретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиров Юсуф Соруретдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Мать: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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