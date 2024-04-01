Кабиров Юсуф Соруретдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно