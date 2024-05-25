Батыршина (Кабирова) Саимя Соруретдиновна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти10.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батыршина) Каримя (Миннегульсум) Исмагиловна
Отец ребёнка: Батыршин Исмагил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батыршин Исмагил
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Батыршина) Зайтуна Исмагиловна
Отец ребёнка: Батыршин Исмагил
Рождение ребёнка
14.04.1931
Дочь: Батыршина (Батыршина) Зайнап Исмагиловна
Отец ребёнка: Батыршин Исмагил
Рождение ребёнка
05.05.1933
Сын: Батржин Минахмет Исмагилович
Отец ребёнка: Батыршин Исмагил
Смерть
10.12.1983