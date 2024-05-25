Батыршина (Кабирова) Саимя Соруретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батыршина (Кабирова) Саимя Соруретдиновна

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1902

Дата смерти

10.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Мать: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батыршина) Каримя (Миннегульсум) Исмагиловна

Отец ребёнка: Батыршин Исмагил

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батыршин Исмагил

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Батыршина) Зайтуна Исмагиловна

Отец ребёнка: Батыршин Исмагил

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1931

Дочь: Батыршина (Батыршина) Зайнап Исмагиловна

Отец ребёнка: Батыршин Исмагил

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1933

Сын: Батржин Минахмет Исмагилович

Отец ребёнка: Батыршин Исмагил

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.12.1983
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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