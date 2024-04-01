Кабиров Галимзян Соруретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиров Галимзян Соруретдинович

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.12.1905

Дата смерти

09.02.1958

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1905

Отец: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Мать: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1927

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Мать ребёнка: Гатауллина Фатима Нурисламовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Рождение ребёнка
01.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Рождение ребёнка
26.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатауллина Фатима Нурисламовна

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.02.1958
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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