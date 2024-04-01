Кабиров Галимзян Соруретдинович
Место рождения
Дата рождения29.12.1905
Дата смерти09.02.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1905
Рождение ребёнка
25.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатауллина Фатима Нурисламовна
Рождение ребёнка
15.05.1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
01.12.1939
Рождение ребёнка
26.10.1940
Рождение ребёнка
21.02.1943
Рождение ребёнка
18.12.1945
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
27.06.1950
Рождение ребёнка
11.06.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.02.1958