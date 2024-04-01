Габделкабир Рустамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рустам Ахтямович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кабиров Соруретдин Габделкабирович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кабиров Мингата Габделкабирович
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно