Габделкабир Рустамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габделкабир Рустамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рустам Ахтямович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кабиров Мингата Габделкабирович

Мать ребёнка: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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