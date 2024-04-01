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Кабиров Мингата Габделкабирович

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1877

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Габделкабир Рустамович

Мать: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1910

Сын: Кабиров Минач Мингатинович

Мать ребёнка: Кабирова Хадича Сайфулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1912

Сын: Кабиров Вафа Мингатинович

Мать ребёнка: Кабирова Хадича Сайфулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабирова Хадича Сайфулловна

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1921
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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