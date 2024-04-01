Кабиров Мингата Габделкабирович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1921
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Габделкабир Рустамович
Рождение ребёнка
09.05.1910
Сын: Кабиров Минач Мингатинович
Мать ребёнка: Кабирова Хадича Сайфулловна
Рождение ребёнка
10.05.1912
Сын: Кабиров Вафа Мингатинович
Мать ребёнка: Кабирова Хадича Сайфулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1921