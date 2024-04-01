Кабирова Хадича Сайфулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1910
Сын: Кабиров Минач Мингатинович
Отец ребёнка: Кабиров Мингата Габделкабирович
Рождение ребёнка
10.05.1912
Сын: Кабиров Вафа Мингатинович
Отец ребёнка: Кабиров Мингата Габделкабирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1966