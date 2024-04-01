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Кабирова Хадича Сайфулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1910

Сын: Кабиров Минач Мингатинович

Отец ребёнка: Кабиров Мингата Габделкабирович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1912

Сын: Кабиров Вафа Мингатинович

Отец ребёнка: Кабиров Мингата Габделкабирович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Мингата Габделкабирович

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1966
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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