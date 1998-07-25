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Кабиров Вафа Мингатинович

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.05.1912

Дата смерти

25.07.1998

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1912

Отец: Кабиров Мингата Габделкабирович

Мать: Кабирова Хадича Сайфулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.07.1998
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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