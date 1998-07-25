Кабиров Вафа Мингатинович
Место рождения
Дата рождения10.05.1912
Дата смерти25.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1912
Рождение ребёнка
12.01.1952
Рождение ребёнка
20.03.1964
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.07.1998