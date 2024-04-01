Кабиров Минач Мингатинович
Место рождения
Дата рождения09.05.1910
Дата смерти09.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910
Рождение ребёнка
25.01.1937
Рождение ребёнка
07.01.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1984