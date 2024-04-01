Кабиров Минач Мингатинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиров Минач Мингатинович

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.05.1910

Дата смерти

09.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910

Отец: Кабиров Мингата Габделкабирович

Мать: Кабирова Хадича Сайфулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Гафифя Соруретдиновна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Гафифя Соруретдиновна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Гафифя Соруретдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Гафифя Соруретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабирова Гафифя Соруретдиновна

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.08.1984
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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