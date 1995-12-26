Кабиров Хасанжан Соруретдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1911
Дата смерти26.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1911
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
22.04.1944
Рождение ребёнка
28.09.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1995