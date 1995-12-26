Кабиров Хасанжан Соруретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиров Хасанжан Соруретдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1911

Дата смерти

26.12.1995

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1911

Отец: Кабиров Соруретдин Габделкабирович

Мать: Кабирова Бибигайша Хусаиновна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Миннегаян Мотыгулловна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Миннегаян Мотыгулловна

Рождение ребёнка
22.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Миннегаян Мотыгулловна

Рождение ребёнка
28.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Миннегаян Мотыгулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабирова Миннегаян Мотыгулловна

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.12.1995
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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