Кабирова Миннегаян Мотыгулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1915
Дата смерти28.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
22.04.1944
Рождение ребёнка
28.09.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.06.1985