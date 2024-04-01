Кабирова Миннегаян Мотыгулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабирова Миннегаян Мотыгулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1915

Дата смерти

28.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Хасанжан Соруретдинович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Хасанжан Соруретдинович

Рождение ребёнка
22.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Хасанжан Соруретдинович

Рождение ребёнка
28.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Хасанжан Соруретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Хасанжан Соруретдинович

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.06.1985
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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