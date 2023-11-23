Казанцев Никифор Фёдоров
Место рождениясело Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
Дата рождения1766
Дата смерти29.01.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Прасковья Михайлова
село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
Казанцев1 Никифор Федорович (1766 — 1813) Родился в семье пономаря села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда2 Федора Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник Воскресенского ... Показать все
Рождение ребёнка
1790
Сын: Неизвестно Константин Никифоров
Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1793
Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова
Воскресенский погост (на Пуре) Ростовского уезда
Попов Иоанн Никифорович (1793 — 1846) Родился 30 декабря 1793 года в семье священника Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда Никифора Казанцева. Обучался в духовной семинарии, уволен из 2-... Показать все
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Левская Вера Никифорова
Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Сиротина Любовь Никифорова
Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805
Сын: Казанцев Николай Никифоров
Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1809
Сын: Казанцев Аполлос Никифоров
Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Воскресенский погост (на Пуре) Ростовского уезда
священник
Образование
Неизвестно
Обучался в Ярославской духовной семинарии
Смерть
29.01.1813