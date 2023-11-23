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Казанцев Никифор Фёдоров

Место рождения

село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда

Дата рождения

1766

Дата смерти

29.01.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Прасковья Михайлова

село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
Казанцев1 Никифор Федорович (1766 — 1813) Родился в семье пономаря села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда2 Федора Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник Воскресенского ... Показать все
Рождение ребёнка
1790

Сын: Неизвестно Константин Никифоров

Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1793

Сын: Попов Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова

Воскресенский погост (на Пуре) Ростовского уезда
Попов Иоанн Никифорович (1793 — 1846) Родился 30 декабря 1793 года в семье священника Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда Никифора Казанцева. Обучался в духовной семинарии, уволен из 2-... Показать все
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Левская Вера Никифорова

Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Сиротина Любовь Никифорова

Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805

Сын: Казанцев Николай Никифоров

Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1809

Сын: Казанцев Аполлос Никифоров

Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Фёдор Никифоров

Мать ребёнка: Казанцева Екатерина Трифонова

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Екатерина Трифонова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Воскресенский погост (на Пуре) Ростовского уезда
священник
Образование
Неизвестно
Обучался в Ярославской духовной семинарии
Смерть
29.01.1813
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