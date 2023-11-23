Казанцева Екатерина Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти09.12.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Трифон Прохоров
Мать: Акилина Киприанова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Неизвестно Константин Никифоров
Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1793
Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров
Воскресенский погост (на Пуре) Ростовского уезда
Попов Иоанн Никифорович (1793 — 1846) Родился 30 декабря 1793 года в семье священника Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда Никифора Казанцева. Обучался в духовной семинарии, уволен из 2-... Показать все
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Левская Вера Никифорова
Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Сиротина Любовь Никифорова
Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805
Сын: Казанцев Николай Никифоров
Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1809
Сын: Казанцев Аполлос Никифоров
Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1818