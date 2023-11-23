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Казанцева Екатерина Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

09.12.1818

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Трифон Прохоров

Мать: Акилина Киприанова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Неизвестно Константин Никифоров

Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1793

Сын: Попов Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров

Воскресенский погост (на Пуре) Ростовского уезда
Попов Иоанн Никифорович (1793 — 1846) Родился 30 декабря 1793 года в семье священника Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда Никифора Казанцева. Обучался в духовной семинарии, уволен из 2-... Показать все
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Левская Вера Никифорова

Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Сиротина Любовь Никифорова

Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805

Сын: Казанцев Николай Никифоров

Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1809

Сын: Казанцев Аполлос Никифоров

Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Фёдор Никифоров

Отец ребёнка: Казанцев Никифор Фёдоров

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Никифор Фёдоров

Смерть
09.12.1818
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