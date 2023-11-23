Казанцев Аполлос Никифоров
Место рожденияс. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения01.01.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1809
Работа или профессия
Неизвестно
обучался в приходском училище
Образование
Неизвестно
обучался в приходском училище
Образование
1825
поступил в медико-хирургическую академию
Смерть
Неизвестно