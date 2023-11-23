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Попов Фёдор Никифоров

Место рождения

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Никифор Фёдоров

Мать: Казанцева Екатерина Трифонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Александра Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Дитрий Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник
Смерть
Неизвестно

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