Попов Фёдор Никифоров
Место рожденияс. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Александра Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Дитрий Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник
Смерть
Неизвестно