Левская (Казанцева) Вера Никифорова
Место рожденияс. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.?.1813
Муж: Левский Фёдор Иванов
Супруг(-а): Федор Иванович Левский
Рождение ребёнка
19.05.1814
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
село Воскресенское погоста на Пуре, Ростовского уезда
Попов Константин Федорович (1814 — ?) Родился 19 мая 1814 года в семье священника Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда Федора Левского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестат... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1816
Дочь: Милославова Надежда Фёдорова
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
05.01.1818
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
23.03.1822
Дочь: Соколова Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
21.01.1824
Дочь: Ольга Фёдорова
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
15.04.1826
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
29.07.1828
Сын: Левский Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
27.03.1830
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
07.06.1831
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
13.05.1832
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
26.06.1833
Сын: Левский Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
13.02.1838
Дочь: Розова Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно