Левская (Казанцева) Вера Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левская (Казанцева) Вера Никифорова

Место рождения

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Казанцев Никифор Фёдоров

Мать: Казанцева Екатерина Трифонова

с. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.?.1813

Муж: Левский Фёдор Иванов

Супруг(-а): Федор Иванович Левский
Рождение ребёнка
19.05.1814

Сын: Попов Константин Фёдоров

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

село Воскресенское погоста на Пуре, Ростовского уезда
Попов Константин Федорович (1814 — ?) Родился 19 мая 1814 года в семье священника Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда Федора Левского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестат... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1816

Дочь: Милославова Надежда Фёдорова

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
05.01.1818

Сын: Левский Никандр Фёдоров

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Попов Евгений Фёдоров

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
23.03.1822

Дочь: Соколова Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
21.01.1824

Дочь: Ольга Фёдорова

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
15.04.1826

Сын: Попов Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
29.07.1828

Сын: Левский Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
27.03.1830

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
07.06.1831

Сын: Левский Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
13.05.1832

Сын: Левский Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
26.06.1833

Сын: Левский Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
13.02.1838

Дочь: Розова Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Левский Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно
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