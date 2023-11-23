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Попов Константин Фёдоров

Место рождения

село Воскресенское погоста на Пуре, Ростовского уезда

Дата рождения

19.05.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1814

Отец: Левский Фёдор Иванов

Мать: Левская (Казанцева) Вера Никифорова

Попов Константин Федорович (1814 — ?) Родился 19 мая 1814 года в семье священника Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда Федора Левского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Стратилатова) Александра Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
священник Крестовоздвиженской церкви г.Рыбинска., протоирей
Рождение ребёнка
1838

Сын: Попов Пётр Константинов

Мать ребёнка: (Стратилатова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Попова) Мария Константинова

Мать ребёнка: (Стратилатова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Попов Николай Константинович

Мать ребёнка: (Стратилатова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Попов Дмитрий Константинов

Мать ребёнка: (Стратилатова) Александра Петрова

Попов Дмитрий Константинович (1850 - ?) Родился в семье священника Крестовоздвиженской церкви г.Рыбинска Константина Попова. По окончании Ярославской духовной семинарии служил учителем Николозадубровс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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