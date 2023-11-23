Попов Константин Фёдоров
Место рождениясело Воскресенское погоста на Пуре, Ростовского уезда
Дата рождения19.05.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
19.05.1814
Попов Константин Федорович (1814 — ?) Родился 19 мая 1814 года в семье священника Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда Федора Левского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник Крестовоздвиженской церкви г.Рыбинска., протоирей
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: (Стратилатова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Попова) Мария Константинова
Мать ребёнка: (Стратилатова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Попов Николай Константинович
Мать ребёнка: (Стратилатова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Попов Дмитрий Константинов
Мать ребёнка: (Стратилатова) Александра Петрова
Попов Дмитрий Константинович (1850 - ?) Родился в семье священника Крестовоздвиженской церкви г.Рыбинска Константина Попова. По окончании Ярославской духовной семинарии служил учителем Николозадубровс... Показать все
Смерть
Неизвестно