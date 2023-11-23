Казанцев Николай Никифоров
Место рожденияс. Воскресенский погост (на Пуре), Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Работа или профессия
Неизвестно
обучался в приходском училище
Образование
Неизвестно
обучался в приходском училище
Образование
1816
поступил в светское звание
Смерть
Неизвестно