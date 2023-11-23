Трифон Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Трифон Прохорович (1732 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Гвоздева Ростовского уезда. Жена его Акилина Киприановна (1735-?), дочь крестьянина села Макарова Ростовского у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Киприанова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Екатерина Трифонова
Мать ребёнка: Акилина Киприанова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Казанцева Екатерина Трифонова
Мать ребёнка: Акилина Киприанова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий Трифонов
Мать ребёнка: Акилина Киприанова
Василий Трифонович (1775 — ?) Родился в семье священника села Гвоздева Ростовского уезда Трифона Прохоровича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1792 году определен в пономаря к церкви села ... Показать все
Смерть
Неизвестно