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Трифон Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Трифон Прохорович (1732 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Гвоздева Ростовского уезда. Жена его Акилина Киприановна (1735-?), дочь крестьянина села Макарова Ростовского у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Киприанова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Екатерина Трифонова

Мать ребёнка: Акилина Киприанова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Казанцева Екатерина Трифонова

Мать ребёнка: Акилина Киприанова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Трифонов

Мать ребёнка: Акилина Киприанова

Василий Трифонович (1775 — ?) Родился в семье священника села Гвоздева Ростовского уезда Трифона Прохоровича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1792 году определен в пономаря к церкви села ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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