Василий Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Трифонов

Василий Трифонов

Место рождения

село Гвоздево, Ростовского уезда

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Трифон Прохоров

Мать: Акилина Киприанова

Василий Трифонович (1775 — ?) Родился в семье священника села Гвоздева Ростовского уезда Трифона Прохоровича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1792 году определен в пономаря к церкви села ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степанова

Образование
Неизвестно
Обучался в Ярославской духовной семинарии
Работа или профессия
1792
определен в пономаря к церкви села Космодемьянского Ярославского уезда
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Анна Степанова

Работа или профессия
С 1811 по 1817
переведен в село Новленское Ярославского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.