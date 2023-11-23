Василий Трифонов
Место рождениясело Гвоздево, Ростовского уезда
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Трифон Прохоров
Мать: Акилина Киприанова
Василий Трифонович (1775 — ?) Родился в семье священника села Гвоздева Ростовского уезда Трифона Прохоровича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1792 году определен в пономаря к церкви села ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степанова
Образование
Неизвестно
Обучался в Ярославской духовной семинарии
Работа или профессия
1792
определен в пономаря к церкви села Космодемьянского Ярославского уезда
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Анна Степанова
Работа или профессия
С 1811 по 1817
переведен в село Новленское Ярославского уезда
Смерть
Неизвестно