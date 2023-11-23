Акилина Киприанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Киприан Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифон Прохоров
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Екатерина Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Прохоров
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Казанцева Екатерина Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Прохоров
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Прохоров
Василий Трифонович (1775 — ?) Родился в семье священника села Гвоздева Ростовского уезда Трифона Прохоровича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1792 году определен в пономаря к церкви села ... Показать все
Смерть
Неизвестно