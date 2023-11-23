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Акилина Киприанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Киприан Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон Прохоров

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Екатерина Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Прохоров

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Казанцева Екатерина Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Прохоров

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Прохоров

Василий Трифонович (1775 — ?) Родился в семье священника села Гвоздева Ростовского уезда Трифона Прохоровича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1792 году определен в пономаря к церкви села ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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