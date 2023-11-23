Прасковья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

дочь праздножившего священнического сына села Собола Калязинского уезда Тверской губернии Михаила
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анисья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Татиана Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Казанцев Никифор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Казанцев1 Никифор Федорович (1766 — 1813) Родился в семье пономаря села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда2 Федора Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник Воскресенского ... Показать все
Рождение ребёнка
1769

Сын: Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно

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