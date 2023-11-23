Прасковья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь праздножившего священнического сына села Собола Калязинского уезда Тверской губернии Михаила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анисья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Татиана Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Казанцев1 Никифор Федорович (1766 — 1813) Родился в семье пономаря села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда2 Федора Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник Воскресенского ... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Сын: Алексей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно