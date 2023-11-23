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Фёдор Иванов

Место рождения

село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван Михайлов

Мать: Марфа Андреева

Федор Иванович (1732 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Прасковья Михайловна (1737-?), дочь празднож... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Фёдоров

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Служил пономарем в том же селе
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анисья Фёдорова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Татиана Фёдорова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Казанцев Никифор Фёдоров

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Казанцев1 Никифор Федорович (1766 — 1813) Родился в семье пономаря села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда2 Федора Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник Воскресенского ... Показать все
Рождение ребёнка
1769

Сын: Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Смерть
Неизвестно

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