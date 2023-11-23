Фёдор Иванов
Место рождениясело Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иван Михайлов
Мать: Марфа Андреева
Федор Иванович (1732 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Прасковья Михайловна (1737-?), дочь празднож... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Фёдоров
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
Служил пономарем в том же селе
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анисья Фёдорова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Татиана Фёдорова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Казанцев1 Никифор Федорович (1766 — 1813) Родился в семье пономаря села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда2 Федора Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник Воскресенского ... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Сын: Алексей Фёдоров
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Смерть
Неизвестно