Марфа Андреева 1701 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
| Иван Иванович (1718 — ?) | | Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. | | Служил дьячком в том же селе. | | Жена его Маремьяна Павловна (1717-?). |... Показать все
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1732

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
| Федор Иванович (1732 — ?) | | Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. | | Служил пономарем в том же селе. | | Жена его Прасковья Михайловна (1737-... Показать все
Смерть
Неизвестно

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