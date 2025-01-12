Марфа Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
| Иван Иванович (1718 — ?) | | Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. | | Служил дьячком в том же селе. | | Жена его Маремьяна Павловна (1717-?). |... Показать все
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
| Федор Иванович (1732 — ?) | | Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. | | Служил пономарем в том же селе. | | Жена его Прасковья Михайловна (1737-... Показать все
Смерть
Неизвестно