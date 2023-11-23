Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Михайлов

Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

До 1740

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1701 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Михайлович (ок. 1700 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 . Жена его Марфа Андреевна (1701-?)2 . Дети: Иван, дьячок. Ксения (172... Показать все
Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Марфа Андреева

село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
Иван Иванович (1718 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Маремьяна Павловна (1717-?). Дети: Анна, супруг... Показать все
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Рождение ребёнка
1732

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Марфа Андреева

село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
Федор Иванович (1732 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Прасковья Михайловна (1737-?), дочь празднож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
дьячок
Смерть
До 1740
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close