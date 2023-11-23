Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиДо 1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Иван Михайлович (ок. 1700 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 . Жена его Марфа Андреевна (1701-?)2 . Дети: Иван, дьячок. Ксения (172... Показать все
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Марфа Андреева
село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
Иван Иванович (1718 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Маремьяна Павловна (1717-?). Дети: Анна, супруг... Показать все
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Марфа Андреева
село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
Федор Иванович (1732 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Прасковья Михайловна (1737-?), дочь празднож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
дьячок
Смерть
До 1740