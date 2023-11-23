Иван Иванов
Место рождениясело Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Иван Михайлов
Мать: Марфа Андреева
Иван Иванович (1718 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Маремьяна Павловна (1717-?). Дети: Анна, супруг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Моремьяна Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Моремьяна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моремьяна Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
Служил дьячком в том же селе
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Моремьяна Павлова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Моремьяна Павлова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Моремьяна Павлова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Моремьяна Павлова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Моремьяна Павлова
Смерть
Неизвестно