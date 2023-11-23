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Иван Иванов

Место рождения

село Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Иван Михайлов

Мать: Марфа Андреева

Иван Иванович (1718 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда1 Ивана Михайловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Маремьяна Павловна (1717-?). Дети: Анна, супруг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Моремьяна Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Моремьяна Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моремьяна Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
Служил дьячком в том же селе
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Моремьяна Павлова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Моремьяна Павлова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Моремьяна Павлова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Моремьяна Павлова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Моремьяна Павлова

Смерть
Неизвестно

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