Моремьяна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоремьяна Павлова

Моремьяна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1747

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.