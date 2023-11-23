Моремьяна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно