Ковалева (Лопатько) Матрена
Место рожденияс.Баранники
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатько Василий
Мать: Лопатько Анна
с.Баранники
Рождение ребёнка
01.02.1927
Дочь: Илларионова Екатерина
Отец ребёнка: Ковалев Иван
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ковалев Иван
Отец ребёнка: Ковалев Иван
Рождение ребёнка
25.06.1936
Дочь: Ерохина Раиса
Отец ребёнка: Ковалев Иван
Россия
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ковалев Жора
Отец ребёнка: Ковалев Иван
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валя
Отец ребёнка: Ковалев Иван
Рождение ребёнка
1943
Сын: Ковалев Вова
Отец ребёнка: Ковалев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ковалев Иван
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Роды
Похороны
Неизвестно
Племхоз