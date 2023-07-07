Ковалева (Лопатько) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Лопатько) Матрена

Место рождения

с.Баранники

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатько Василий

Мать: Лопатько Анна

с.Баранники
Рождение ребёнка
01.02.1927

Дочь: Илларионова Екатерина

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ковалев Иван

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Рождение ребёнка
25.06.1936

Дочь: Ерохина Раиса

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Россия
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ковалев Жора

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валя

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Рождение ребёнка
1943

Сын: Ковалев Вова

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Роды
Похороны
Неизвестно
Племхоз