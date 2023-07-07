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(Ковалев) Валя
(Ковалев) Валя
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Ковалев Иван
Мать
Ковалева (Лопатько) Матрена
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Ковалев Иван
Мать:
Ковалева Матрена
Смерть
1942
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